Üniversite tercihine yerleşemeyen genç kızın gözyaşları

YKS maratonu sona erdi ve öğrenciler tercihlerini yaptı.

Üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin tercih sonuçları açıklandı. Bazı öğrenciler istedikleri bölüm ve okulu kazanırken, bazıları ise durum pek öyle değil.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise o örneklerden biri.

Yaptığı hiçbir üniversite tercihine yerleşemeyen genç kız, çektiği videoda ağlayarak isyan etti.

YERLEŞEMEDİ DİYE AĞLADI

"Hak etmedim" diyerek ağlayan genç kız şu ifadeleri kullandı: