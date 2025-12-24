TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiası soruşturması tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM, bir stajyer öğrenciye yönelik istismar iddiasıyla sarsıldı...

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis'te görev yapan bir stajyer öğrenciye yönelik "istismar" iddiası üzerine harekete geçti.

ŞİKAYETTE BULUNULDU

2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025'te Genel Sekreterliğe resmi şikayette bulundu.

SORUŞTURMA AYNI GÜN BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

5 SANIK GÖZALTINA ALINDI

Mağdurelerin Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" savundu.

Sanıklar, "mağdurelere attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını" öne sürdü.

CİNSEL TACİZ SUÇU İŞLEDİKLERİ BELİRLENDİ

İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığındaki mağdurelere yönelik, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtildi.

HAPİS CEZALARI İSTENDİ

Sanıkların, bazı eylemlerini cep telefonu mesajı ile gerçekleştirerek elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlandığı, ayrıca mağdurelerle iş yeri ve dışında davranışlarıyla sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçunu işledikleri kaydedildi.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.