Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Hadise ve İrem Derici de gözaltında İstanbul'da, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan, aralarında Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar gibi ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örnekleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.