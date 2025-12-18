Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Kan örnekleri alındıktan sonra serbest kalacaklar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye bu operasyonu konuşuyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ile Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şüpheliler arasında yer alan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve yazar Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

EVLERDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve şüpheli konumunda bulunan ünlü isimlerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

ÜNLÜLER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak, kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Burada ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örneği verecekler.

SERBEST BIRAKILACAKLAR

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmeyecek.

Adli Tıp işlemlerinin ardından, talimat gereği bu aşamada serbest bırakılacaklar.

SORUŞTURMA 8 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce 19 ünlü ismin ifadesini almış, kan ve saç örnekleri incelemeye alınmıştı.

Yapılan analizlerde 19 kişiden 8'inin kanında veya saçında uyuşturucu maddeye, 4'ünün ise antidepresan ilaç maddelerine rastlandığı bildirilmişti.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.