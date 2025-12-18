Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Şeyma Subaşı, Yusuf Güney ve Melisa Döngel aranıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga...

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bugün yeni gözaltılar yapıldı.

3 İSME DAHA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

7 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ya da “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BAZI İSİMLER ADRESLERİNDE BULUNAMADI

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınanlar:

• Aleyna Tilki

• Danla Bilic

• İrem Sak

• Mümine Senna Yıldız

Adreslerinde bulunamayanlar:

• Yusuf Güney

• Melisa Döngel

• Cihan Şenözlü

Yurt dışında oldukları için haklarına yakalama kararı çıkarılanlar:

• Şeyma Subaşı

• Şevval Şahin

• Mert Vidinli

SERCAN YAŞAR TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, dün ifade vermek için adliyeye getirilmişti.

Yaşar, ifadesinin ardından etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye oldu.