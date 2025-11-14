Ünlülere uyuşturucu soruşturması: İfadeleri alınmaya başlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Magazin dünyasının konuştuğu konu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Operasyonda gözaltına alınan ünlüler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılmıştı.

8 ÜNLÜDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Soruşturmaya ilişkin akşam saatlerinde son dakika bilgisi geldi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında, uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlandı.

Aka, Akdülger, Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH uyuşturucu maddesine rastlandı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Süreç bu şekilde devam ederken uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade vermek için geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne geldi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT İFADE VERDİ

Ünlülere yönelik uyuşturucu madde kullanma soruşturmasında Adli Tıp Kurumu’nca testi pozitif çıkan Dilan-Engin Polat çifti, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi.

Dilan Polat ve Engin Polat ifade verirken, diğer ünlülerin de ifade için çağrılacağı öğrenildi.

İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklandı.

Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edildi.

UYUŞTURUCU MADDE RASTLANMAYAN ÜNLÜLER

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.

YEDİ İSME TAKİPSİZLİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu'nun raporu, 17 Ekim'de hazırlandı.

Bu doğrultuda kan ve saç örnekleri alınan 19 kişiden 7'sinde sonuçların negatif olduğu anlaşıldı.

Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci hakkında kovuşturmaya gerek bulunmadı.