Üsküdar Belediyesi ile markalaşan isim: Hilmi Türkmen neden hedefte CHP, yerel seçimler öncesi gözünü Üsküdar'a dikti. AK Parti'nin İstanbul'daki en başarılı belediye başkanları arasında olan Hilmi Türkmen'i hedef almaya başlayan Ekrem İmamoğlu, çalışma ekibine özel talimatlar verdi.

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Türkiye, mart ayının son gününde yapılacak yerel seçimler için geri sayıma geçti.

Seçimlere sadece 76 gün var.

CHP'nin İstanbul'da özel olarak hazırlandığı bazı ilçelerin olduğu biliniyor.

Bu ilçelerin ilk sırasında ise Üsküdar geliyor.

Görevde olduğu süre boyunca yaptığı yıldız projelerle Üsküdar'ı marka ilçeler arasında taşıyan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP'nin hedefindeki isimler arasında.

5 yılda gelmedi, seçim sürecinde gelecek

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Özgür Özel'i adeta köşeye sıkıştırarak İBB Şehir Hatları Genel Müdürü'nü CHP'nin Üsküdar adayı olarak gösterdi.

Görevde olduğu süre boyunca Üsküdar'a neredeyse hiç gelmeyen, Üsküdarlılara özellikle sahil hattında adeta çileli günler yaşatan Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde sık sık Üsküdar'a geleceğini söyledi.

Üsküdar'da çeşme açılışı

8 bakanlıktan büyük bir bütçeye sahip olan İBB yönetiminin, Üsküdar'da çeşme açılışı dışında neredeyse hiçbir hizmeti olmaması Üsküdarlıların uzun zamandır tepkisini çekiyordu.

Kentsel dönüşümde Hilmi Türkmen farkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından defalarca örnek gösterilen kentsel dönüşüm projelerinde imzası bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, özellikle Kirazlıtepe projesinin ardından kentsel dönüşüm denilince akla gelen ilk belediye başkanları arasına girdi.

Nevmekanlar örnek oldu

Üsküdar Belediyesi, kentsel dönüşümün yanı sıra Nevmekanlar ile Türkiye'de birçok belediye başkanına model oldu.

Üsküdar sahilinde başlayan daha sonra Bağlarbaşı, Kuzguncuk ve Kandilli olarak devam eden Nevmekanlar, gençlerin buluşma ve ders çalışma noktası haline geldi.

İstanbul'un farklı ilçelerinden Nevmekanlara gelen gençler, ilçelerinde benzer projelerin yapılmasını istiyor.

Gençlerin Hilmi ağabeyi

Üsküdar'ın farklı noktalarındaki Nevmekan projeleri, e-spor merkezleri, Valide Sultan Gemisi ile Boğaz'da tarih dersleri, yüzme kursları, sanat kursları, hafta sonu sporları, üniversiteli gençlere doğalgaz faturası desteği, Ramazan aylarında gençler için iftar ve sahur ikramları..

Üsküdar'da gençler için yapılan birçok proje var.

Gençlere ulaşmanın pek de kolay olmadığı bir dönemde, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gençlerin Hilmi ağabeyi olmuş durumda.

AK Parti'nin belediyecilik konusunda adeta gövde gösterisi yaptığı Üsküdar ve Hilmi Türkmen, bu nedenle CHP'nin yakın markajı altında.