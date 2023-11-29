Üsküdar’ın incisi Burhaniye’ye mahalle mescidi kazandırıldı Burhaniye Mahalle Muhtarı Kadir Uğurtay, bu kez de bölgesine mescit kazandırmak için kolları sıvadı. Uğurtay, mescit için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

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ensonhaber.com

İstanbul'un gözde ilçelerinden biri hiç şüphesiz ki Üsküdar.

Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi ise muhtar Kadir Uğurtay tarafından en iyi hale getirilmeye çalışılıyor.

Öyle ki Uğurtay, mahallenin ulaşım sıkıntısından mahallelinin gıda ihtiyacına kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Burhaniye Mahalle Muhtarlığı, geçtiğimiz dönemlerde okul öğrencilerine eşofman desteği ile de gündeme gelmişti.

Burhaniye Mahallesi'ne mescit kazandırıldı

Burhaniye'ye bir yeni proje daha kazandırıldı.

Millet parkında uzun zamandır karşılanamayan bir ihtiyaç olarak görülen mescit için çalışmalar hızlandırıldı.

Hazırlıklar tamamlanırken, Burhaniye Mahallesi Mescidi vatandaşların hizmetine açıldı.

Mahalle Muhtarı Kadir Uğurtay, konuya ilişkin şu cümleleri kullandı;