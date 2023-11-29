İstanbul'un gözde ilçelerinden biri hiç şüphesiz ki Üsküdar.
Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi ise muhtar Kadir Uğurtay tarafından en iyi hale getirilmeye çalışılıyor.
Öyle ki Uğurtay, mahallenin ulaşım sıkıntısından mahallelinin gıda ihtiyacına kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor.
Burhaniye Mahalle Muhtarlığı, geçtiğimiz dönemlerde okul öğrencilerine eşofman desteği ile de gündeme gelmişti.
Burhaniye Mahallesi'ne mescit kazandırıldı
Burhaniye'ye bir yeni proje daha kazandırıldı.
Millet parkında uzun zamandır karşılanamayan bir ihtiyaç olarak görülen mescit için çalışmalar hızlandırıldı.
Hazırlıklar tamamlanırken, Burhaniye Mahallesi Mescidi vatandaşların hizmetine açıldı.
Mahalle Muhtarı Kadir Uğurtay, konuya ilişkin şu cümleleri kullandı;
Saygıdeğer mahalle sakinleri, millet parkında uzun yıllardır karşılanamayan bir ihtiyacı gidermek amacıyla, samimi çabalarımız ve cömert hayırseverlerimizin katkılarıyla bir mescidi tamamladık. Bu mescidin adını, buradaki halkın birliğini ve dayanışmasını simgeler şekilde “Burhaniye Mahallesi Mescidi” olarak belirledik.
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