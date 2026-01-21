Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Abdullah Gençal tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlar kapsamında yeni gözaltı dalgası daha geldi.

Toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mehmet Üstündağ ile birlikte sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin tamamlanması ile Gençal, Hancı, Üstündağ, Barut adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

GENÇAL TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdullah Gençal tutuklandı.

BİLAL HANCI'YA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Aynı soruşturmada gözaltına alınan Bilal Hancı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi verilirken Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor.

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında. Mahkeme son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el koydu.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.