İzmir'de bir vatandaş göle dönen yolda çukura düştü

İzmir'de bastıran sağanak yağış özellikle Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle birçok noktada altyapı yetersiz kalırken, rögarların taşması sonucu yollar suyla kaplandı. Ana arterlerde oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların su dolu yollarda mahsur kaldığı görüldü.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağış, İzmir’in tarihi ve ticari merkezlerini de olumsuz etkiledi. Kemeraltı Çarşısı başta olmak üzere çarşı merkezleri ve kapalı pazar alanlarında su baskınları yaşandı.

Rögarların taşmasıyla birlikte birçok iş yerini su basarken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çarşıda biriken sular nedeniyle alışveriş durma noktasına geldi.

VATANDAŞ AÇILAN ÇUKURA DÜŞTÜ

Sağanak yağışın oluşturduğu riskler güvenlik kameralarına da yansıdı. Göle dönen bir sokakta kaydedilen görüntülerde, yürümeye çalışan bir vatandaşın suyun bulanıklığı nedeniyle fark edemediği bir çukura düştüğü anlar yer aldı. Dengesini kaybederek suya düşen vatandaşın bir süre suyun içinde kaldığı görüldü.

SON ÇARE BALIK TUTTULAR

Konak ilçesine bağlı Alsancak ve Kordon Boyu mevkilerinde yağışla birlikte rögarların taşması sonucu yollar ve sahil şeridindeki yeşil alanlar suya teslim oldu.

Yükselen su seviyesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Su baskınının yaşandığı alanda bir vatandaş ise duruma dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Göle dönen caddede eline aldığı oltayı su birikintisine atan vatandaş, altyapı sorunlarına balık tutmaya çalışarak tepki gösterdi.

Bu durumun Kordon'da sürekli yaşandığı dile getirildi.

ALSANCAK YOLLARI KÖSTEBEK YUVASI

Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile diğer altyapı kurumları tarafından Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi ve Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı sokak ve caddelerinde geçen yıl ağustos ayında altyapı yenileme çalışması başlatıldı.

Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle çalışmaların sürdüğü bölgelerde oluşan çukur ve boşluklarda su birikintileri meydana geldi.

Bazı esnaflar ise kendi imkanlarıyla su biriken çukurları doldurmaya çalıştı.