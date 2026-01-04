Vatandaşlar, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda yürüdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde binlerce kişi sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla eksi 15 derece soğukta Sarıkamış şehitleri için yürüdü.

YÜZLERCE VATANDAŞ KATILDI

Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye şehitleriyle yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Çok sayıda vatandaşın yer aldığı yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ da katıldı.

KARDAN HEYKELLER ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİNDİLER

Kent merkezi ile Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi.

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

DUALAR OKUNDU

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldız Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı.

"MUKADDES TOPRAKLARDA BERABERİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan yürüyüş sonrası Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gençlerle, kahraman orduyla, gazilerle ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarla birlikte "Gençlik Şühedanın İzinde" programı çerçevesinde yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burada bir anma töreninin dışında bir duruşun, mücadelenin ve milletin vatanı için neleri yaptığını gösterdikleri önemli bir program olduğunu bildiren Bak, "Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde vatan için gözünü kıpmadan şehadete yürüyen kahraman ecdadımızı anmak üzere mukaddes topraklarda beraberiz. Kahraman ordumuzla beraber o komandoların coşkulu yürüyüşüyle, komando türküsüyle Türk ordusunun heybetiyle beraber yürüyüşü gerçekleştirdik." diye konuştu.