Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesine son noktayı koydu: Kapsam genişlemeyecek 5 bin TL emekli ikramiyesinde kapsam dışı bırakılan çalışan emekliler için açıklama yapan Işıkhan, konuya dair başka bir çalışma olmayacağını ve hedef grubun geçim sıkıntısı yaşayan emekliler olduğunu vurguladı.

ensonhaber.com

Milyonlarca emeklinin beklediği haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Ekonomik şartlardan dolayı geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için yeni bir çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeneceğini duyurdu.

Fiilen çalışan emekliler kapsam dışında

Kasım ayının ilk çeyreğinde hesaplara yatırılacağı vurgulanan ikramiyelerden, emekli olup fiilen çalışmaya devam eden kişilerin yararlanamayacağı da aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz." ifadelerini de kullandı.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi açıkladı Haberin Detayları

Bakan Işıkhan iddialara yanıt verdi

İkramiye haberinin ardından çalışmaya devam eden emekliler konusu konuşulmaya başlandı.

Düzenlemeden yararlanamayacak olan emekliler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son noktayı koydu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yapan Işıkhan, "Kapsam genişlemeyecek" notunu düştü.

"Bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık"

İşte Bakan Işıhan'ın o açıklaması;

Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz maksimum sonuç buydu.

"Hedef grubumuz geçim sıkıntısı yaşayan emekliler"