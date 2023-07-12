Vladimir Zelensky'den NATO açıklaması: Savaş devam ettiği sürece alınmayacağımızın farkındayız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapmak üzere ortak basın toplantısı düzenledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com NATO Zirvesi'nde bugün ikinci gün... Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen toplantıda liderler temaslarda bulunuyor. Bu süreçte ülkeler arasında önemli konular ele alınıyor. Bunlardan biri de Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya’nın sert müdahaleleri ile savaşan Zelensky, zirvede liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. "Ukrayna'ya davette bulunacağız" Merakla beklenen açıklama ise, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi. Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya davet edileceğini duyurdu. Açıklamada,, "Şartlar oluştuğu takdirde NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız." ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, dünya basınında geniş yer buldu. NATO üyeliği için Ukrayna cephesinden savaşın sonlandırılması şartı ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den tepki gördü. Gözden Kaçmasın Jens Stoltenberg'ten Ukrayna açıklaması: Üyelik için davette bulunacağız Haberin Detayları "Savaş devam ettiği sürece NATO üyesi olamayacağımızı biliyoruz" Ardından Konuya ilişkin bilgilendirme yapmak adına Stoltenberg ile Zelensky ortak basın toplantısı düzenledi. Zelensky yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna, savaş olduğu sürece NATO üyesi olamayacağını biliyor. Ukrayna NATO'ya çok yaklaştı ama savaş süresince bunun imkansız olduğunu biz de anlıyoruz." dedi.