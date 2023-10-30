Vuslat Doğan Sabancı rotayı ABD'ye çevirdi: Tekne kazasından sonra 3 ameliyat oldu İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan’da tekne kazası geçirerek ölümden döndü. Kazada yüzüne darbe alan Doğan, ABD'ye giderek 3 başarılı estetik operasyonu geçirdi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda cemiyet hayatını korkutan bir kaza yaşandı.

Sabancı ailesinin sevilen ismi iş adamı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da zodyak botla kaza yaptı.

Çiftin tedavileri uzun süre devam ederken, Ali Sabancı'nın durumu kritik boyuta ulaştı.

Öyle ki entübe edilerek dalağı alınan Sabancı, kısa süre sonra sağlığına kavuştu.

Estetik operasyonları için ABD'ye gitti

Gözler ise Vuslat Doğan Sabancı'ya çevrildi. Ünlü ismin, kazada yüzüne darbe aldığı açıklanmıştı.

Bunun üzerine olayın üzerinden 3 ay geçerken Doğan’ın estetik operasyonları için rotayı ABD’ye çevirdiği öğrenildi.

Sabah’tan Bülent Cankurt'un aktarımına göre, Doğan’ın 3 estetik operasyonu geçirdiği ve ameliyatların başarılı geçtiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tekneleri ile tatil yapan çift, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarparak kaza yaptı.

İstanbul'da tedavi altına alınan çiftten Vuslat Doğan Sabancı hayati tehlikeyi atlatırken, Ali Sabancı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

5 gün sonra uyandı

Bu süreçte iş adamı için kritik bekleme süreci başladı.

Entübe edilen Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Bunun üzerine kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişeler başladı.

Sabancı'nın olaydan 5 gün sonra bilinci yerine geldi. Ardından hastaneden taburcu edilen çiftin, bir süre evlerinde tedavilerine devam edileceği açıklandı.