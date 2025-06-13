Hayvancılıkta yabancı çoban dönemi: Çalışma izni başvuruları başladı

DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hayvancılık sektöründe yerli iş gücü açığını kapatmak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni verilmesini kolaylaştıran yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde başlatılan uygulama, sektördeki iş gücü ihtiyacını karşılayarak hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"DENEYİMLİ YABANCI ÇOBANLARA ÇALIŞMA İZNİ İMKANI SAĞLIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, başvuruların 12 Haziran'da başladığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizde hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yerli üretimin devamlılığı için ihtiyacın yerli iş gücüyle karşılanamadığı durumlarda, deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni imkanı sağlıyoruz.



Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde hayvancılık sektöründe büyükbaş veya küçükbaşı bulunan ve 'Hayvan Bilgi Sistemi'ne kayıtlı hayvancılık işletmelerinde istihdam edilecek çobanlara ve hayvan bakıcılarına ilişkin çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde belirlenen kriterler kapsamında çalışma izni başvuruları 12.06.2025 tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştır.



Bu kapsamda Türkiye’de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikameti olan yabancılar ile yurt dışından Türkiye'de çalışmak için gelecek yabancılar için işverenler tarafından başvuruda bulunulabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklamada, başvuru için gerekli şartlar şöyle sıralandı: