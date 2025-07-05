Yargıtay'dan emsal karar: Eşe 'Boş ol' demek boşanma sebebi

Yargıtay, boşanma davalarında emsal olacak bir karara imza attı...

Kırşehir'de görülen ve karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, ilk derece mahkemesi, eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birinin eşine "boş ol boş ol boş ol" demesini ayrıca kusur saydı ve karşılıklı olarak açılan boşanma davalarının kabulüne karar vererek tarafların boşanmalarına karar verdi.

İSTİNAF İTİRAZI REDDEDİLDİ

Eşine "boş ol boş ol boş ol" diyen eşin vekili, hükmü istinaf etti.

İstinaf incelemesi neticesinde eşin istinaf itirazı esastan reddedildi.

YARGITAY KUSURLU SAYDI

Bunun üzerine istinaf itirazı reddedilen eş, bu kez dosyayı temyiz etti.

Temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların kusur derecelerine ilişkin inceleme yaparak somut olayda tanıkların yanında "boş ol boş ol boş ol" diyen erkek eşin kusurlu olduğuna karar verdi.

EMSAL BİR KARAR

Böylelikle, üçüncü kişilerin olduğu bir ortamda eşine "boş ol boş ol boş ol" diyen eşin boşanma davasında kusurlu olduğuna ilişkin emsal bir karara imza atıldı.

"BU KARAR HUKUKİ ANLAMDA YERİNDEDİR"

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan, şöyle konuştu:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin, boşanma davaları açısından eşlerin birbirlerine karşı, üçüncü kişilerin olduğu bir ortamda, eşe yönelik olarak boşanmayı çağrıştıracak bu gibi sözlerin kullanmasına ilişkin verdiği bu karar, hukukî anlamda yerindedir.

"EŞİN KÜÇÜK DÜŞÜRÜLMESİ SÖZ KONUSUDUR"