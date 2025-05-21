Yargıtay'dan bozulan sıfır otomobille ilgili emsal karar

AA

Ankara'da bir şirket, 2019 yılında makam aracı olarak kullanmak üzere sıfır kilometre lüks bir otomobil satın aldı.

1 milyon 764 bin 518 liraya alınan araç, zaman içerisinde çeşitli arızalar çıkarmaya başladı.

Şirket, durumu satıcıya bildirdi.

Yetkili servis bazı parçaları değiştirdi, boya koruması yaptı.

ŞİKAYETLERİN SONU GELMEDİ

Servise yapılan birçok başvuruya rağmen araçtaki rüzgar sesi, kapı ayarları ve fren sorunları devam etti. Ayrıca yapılan boya korumasına rağmen ön cam ve kromajlarda lekelenme ve gölgelenme oluştu.

Bunun üzerine şirket, sorunun üretimden kaynaklandığını belirterek Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı.

Şirket, makam aracı olarak alınan otomobilin bu amaca uygun olmadığını vurgulayarak aracın ayıpsız bir yenisiyle değiştirilmesini, bu mümkün değilse iade edilerek ödenen bedelin faiziyle birlikte geri verilmesini talep etti.

Satıcı şirket ise arızaların büyük kısmının giderildiğini, yalnızca rüzgâr sesi sorununun devam ettiğini savundu. Ayrıca aracın serviste kaldığı sürede 30 iş günü sınırının aşılmadığını belirterek davanın reddini istedi.

"ARAÇTA GİZLİ AYIP VAR"

Mahkeme, araçtaki arızaların kullanıcı hatasından değil, gizli ayıplardan kaynaklandığına hükmetti. Soğutma kompresörü ve çeşitli parçaların değiştiği, bu onarım ve parça değişimlerinin yeni ve yüksek fiyatlı bir araçta kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Aracın bir buçuk yıl içinde sık sık servise gitmiş olması da dikkate alınarak, tüketicinin araca olan güvenini yitirdiği ifade edildi. Mahkeme, aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

DEĞİŞİM KARARI ONANDI

Karara yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, değişim kararının doğru olduğunu belirtti. Dosya temyize taşındı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de mahkeme kararını yerinde bularak onadı. Böylece arızalı sıfır araç için “misliyle değişim” kararı kesinleşmiş oldu.