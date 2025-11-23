Yarın okullar tatil mi? Gözler MEB'de! 24 Kasım Pazartesi ders işlenecek mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kutsal bir meslek olan öğretmenlik, insanların hayatına dokunmanın ve öğretmenin sevgi halidir.

Öğretmenlerimize olan saygı ve sevgimizi göstermek için kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü, ülkede coşkuyla kutlanır.

Bu sene pazartesi gününe denk gelen öğretmenler günü için akıllarda "okullar tatil mi" sorusu yer aldı.

"24 Kasım Pazartesi okullar tatil mi", "Öğretmenler Günü'nde ders işlenecek mi" soruları merak konusu oldu.

Gözler MEB'e çevrilirken, sorular da yanıt buldu.

YARIN (24 KASIM PAZARTESİ) OKULLAR TATİL Mİ

24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle, mesai ve eğitim kaldığı yerden devam ediyor.

Okullarda bu güne özel kutlama ve törenler yapılabiliyor ancak devamında ders işleniyor.

Yani; yarın (24 Kasım Pazartesi) okullar açık olacak ve eğitim devam edecek.