YAŞ toplantısı sonrası alınan kararlar açıklandı

Yılın en önemli toplantılarından birisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı, her sene ağustos ayında gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı geçtiğimiz saatlerde başladı.

TOPLANTI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi...

Toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI

Askeri terfi ve atama kararlarının alındığı Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası alınan kararlar açıklandı.

GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİŞTİ

Genelkurmay Başkanı değişti. Metin Gürak'ın yerine Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Karara göre, 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ALINAN KARARLARI DUYURDU

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

2025 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 05 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında icra edilmiştir.



2025 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;



a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,



b) Görev süresi uzatılacaklar,



c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile karara bağlanmıştır.

"KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 1'İNCİ ORDU KOMUTANI ORGENARAL METİN TOKEL ATANMIŞTIR"

2. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;



a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.



b) 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.



c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.



ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atanmışlardır.

d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.



e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır.

ÜST RÜTBEYE TERFİ ETTİRİLEN İSİMLER

3. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;



a) K.K.K.lığından Korgeneral Bahtiyar Ersay Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral Rafet Dalkıran Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünasl, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral Rafet Oktar Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Ergin Dinç Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.



b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakıoğlu ve Timur Yılmaz Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

"MİLLETİMİZE, SİLAHLI KUVVETLERİMİZE VE AİLELERİNE HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"