Yaşar Güler Irak'ta... IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'dan sonra Irak ziyaretine çıkan Yaşar Güler, üst düzey temaslarına devam ediyor. Güler, Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid'den sonra Neçirvan Barzani ile de görüşerek terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

DHA

Türkiye terör sorununu tarihe gömmekte kararlı.

Sınır ötesinde Irak ve Suriye topraklarındaki operasyon bölgelerinde PKK'lı teröristlere ağır darbeler indiriliyor.

Bu süreçte uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanan Türkiye, bölgede ayrıca diplomasi trafiği yürütüyor.

Özellikle PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyi için sık sık girişimlerde bulunarak terörle ortak mücadelenin zemini genişletiliyor.

Türkiye ile Irak arasında üst düzey temaslar

Bu kapsamda Irak ile Türkiye arasında üst düzey temaslar son dönemde sıklaştı.

Ağustos ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve geçtiğimiz hafta MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan sonra şimdi de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ı ziyaret ediyor.

Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'a gitti.

Genel Kurmay Başkanı Gürak ile Irak'ta

Konuya ilişkin açıklama bakanlıktan yapıldı.

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti." ifadesi kullanıldı.

"Savunma ve güvenlik konularında iş birliği"

Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak’ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sabbar Hatim Es-Sudani ile bir araya geldi.

Bakan Güler ayrıca, Iraklı mevkidaşı Sabit Muhammed Rıza ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Güler’in mevkidaşı Sabit Muhammed Rıza El-Abbasi ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, “İkilinin bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundukları toplantıda Bakan Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti.” ifadeleri kullanıldı.

Barzani ile görüşme

Güler, resmi temaslarına devam ettiği Irak’ta bugün de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta temaslarına bugün de devam ediyor. Dün akşam Bağdat’tan Erbil’e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.” denildi.

Fidan ve Kalın'ın Irak ziyaretleri

Ağustos ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüşmüş, uzun süreli Irak gezisinde Fidan, Kürt yönetimi temsilcileri ve farklı toplumsal liderlerle de bir araya gelmişti.

MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet ise Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)