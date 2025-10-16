Yaşar Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır

Gazze'de artık umut var...

Türkiye, bir barış masasından daha zaferle ayrıldı.

TARİHİ İMZALAR ATILDI

Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası dünya liderleri, Gazze Zirvesi için bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.

MEHMETÇİK GAZZE'YE GİDİYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de sağlanan ateşkesten memnun olduklarını anlatan Bakan Güler, bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını dilediğini söyledi.

TSK, GAZZE'DE GÖREVE HAZIR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'de oluşturulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya hazır olduğunu kaydeden Bakan Güler, "70 yılı aşkın süredir NATO müttefiki bir ülke olarak katıldığımız bu toplantılarda hem ittifak gündemindeki konularda hem de bölgesel konulardan Avrupa Güvenliğine uzanan geniş bir yelpazede milli tutum ve değerlendirmelerimizi muhataplarımıza ilettik." dedi.

TÜRKİYE SAHADA OLACAK

Türkiye'nin de katılacağı istikrar gücünün yapısının bu güce destek verecek ülkelerle ele alınması bekleniyor.

Gücün silahlı olup olmayacağı, birliklerin silah kapasitesi, İsrail ve bölge ülkeleriyle temas yöntemleri ayrıntılı görüşmelerle şekillendirilecek.

Hamas silah bırakmayı kabul etse de Gazze, birçok silahlı grubun varlığını sürdürdüğü bir bölge.

İstikrar gücünün bölgeye giriş noktası, lojistik ve destek planlarının ayrıntılı şekillendirilmesi gerekiyor.