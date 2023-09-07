Yaşlı adam başörtülü kadınları taciz etti: Bu kadar kapanmanın alemi ne Sosyal medyada sık sık gündem olan tesettür düşmanlığına bir yenisi daha eklendi. Yolda yürüyen 80 yaşındaki adam, karşılaştığı bir grup başörtülü kadına sözlü tacizde bulundu.

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ensonhaber.com

İslam düşmanlığı bitmek bilmiyor...

Geçtiğimiz yıllardan bu yana muhalefetin siyasete dahil ederek nefret söylemlerinde bulunduğu başörtüsüne yönelik eleştiriler yeniden hortladı.

Hemen her gün metroda, Marmaray'da, sokakta, sosyal medyada tesettürlü kadınlar hedef alınmaya devam ediyor.

80 yaşındaki adamdan taciz

Bu hafta içinde birden çok örneğinin ortaya çıktığı başörtüsü düşmanlığı, son olarak İstanbul'da yaşandı.

Pendik ilçesinde yolda yürüyen tesettürlü genç kadınlar, 80 yaşındaki bir adamın hedefi oldu.

"Bu kadar kapanmanın anlamı ne"

Bastonlu adam, karşılaştığı bir grup kadına sözlü tacizde bulundu.

O anları kayıt altına alan kadınlar tepki gösterirken ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, "Bu kadar kapanmanın anlamı ne?" diyerek tacize devam etti.

Tepki çekti

Mağdur kadın, "Bu yaşınıza kadar öğrenemediysen dininizi biz bu saatten sonra öğretemeyeceğiz." ifadeleri kullandı.

Sosyal medyada dolaşıma giren video, kısa sürede tepki çekti.