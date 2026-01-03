Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde şiddetli rüzgar alarmı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir uyarı yayımladı.

Bakanlık, köprüde ortalama rüzgar hızının 80 km/saati aştığını, anlık olarak ise 90 km/saatin üzerine çıktığını bildirdi.

Açıklamada, bu meteorolojik koşullar nedeniyle köprüde 2’nci alarm seviyesinin uygulamaya alındığı belirtildi.

SAATTE 60 KİLOMETRE HIZ UYARISI

Sürücülerin güvenliği için değişken mesaj işaretleri (VMS) üzerinden hızın 60 km/saate düşürülmesi yönünde uyarıların yapıldığı kaydedildi.

Yetkililer, gece saatlerinde rüzgarın daha da şiddetlenmesinin beklendiğini vurgularken, gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Bakanlık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanacak sürücülerden dikkatli olmalarını ve yapılan uyarıları titizlikle takip etmelerini istedi.