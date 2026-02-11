Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Ağır bir görevi üstlendim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

İki bakanlıkta yapılan revizyon sonrası bugün devir teslim yapılması bekleniyor.

Devir teslim öncesi yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan ayrılmadan önce kameralar karşısına geçti.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kameralar karşısına geçen yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çok hüzünlü olduğunu ve Erzurum'u asla unutmayacağını belirterek şunları söyledi:

"3 YILLIK VERİLERDE İYİLEŞME SAĞLADIK"

"Erzurum Valiliği görevinden ayrılıyorum. Burada olduğum sürece suçla, suçluyla mücadele etmeye gayret ettim. 3 yıllık verilerde iyileşme sağlayarak, hizmet aldığım görevi daha iyi bir noktada bırakarak ayrılıyorum.

Buradan sadece fiziken ayrılıyorum, Dadaşlara bırakıyorum. Şu an ayrılığın arifesindeyim. Ben ve ailem Erzurum'u unutmayacağız.

"GÖREVİMİ YAPMIŞ OLMANIN HUZURU İLE AYRILIYORUM"

Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama öbür taraftan görevimi yapmış olmanın huzuru da var. Elimizden geldiği kadar bütün çalışma arkadaşlarımızla gayret ettik. Ben üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Dadaşlara teşekkür ediyorum, bana kucaklarını açtılar. Görevimi yapmış olmanın huzuru ile Erzurum'dan ayrılıyorum.

"AĞIR BİR GÖREVİ ÜSTLENDİM"

Cumhurbaşkanımızın atama kararı ile sorumluluğu ağır bir görevi üstlenmiş oldum. Dadaşlardan dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah İçişleri Bakanlığı'nda da nasıl ilimizin asayişini düzelttiysek, bunu bütün memleket safına yaymak suretiyle, elimizden geldiği kadar, durmaksızın bütün gayretimizle çalışacağız."