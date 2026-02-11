Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Erzurum'da sokak köpeği sorununu çözen valiydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete ile yeni bir gündem kazandı.

Uzun süredir beklenen kabinede değişiklik gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

İki bakanlıkta yapılan revizyon sonrası bugün devir teslim yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda yeni bakanların geçmiş icraatları üzerinden görev sürelerine ilişkin tahminler de başladı.

İÇİŞLERİ BAKANI ERZURUM'DAN GELİYOR

Bu bakımdan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği'nden makama atanırken bu görev süresinde dikkat çeken adımlara imza attı.

Onlardan en dikkat çekeni ise sokak hayvanlarına yönelik düzenlenen yasaya en hızlı tepki veren valilerden biri olmasıydı.

2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, köpeklerin sokaklardan toplatılması ve rehabilite edilerek barınaklara yerleştirilmesi, rehabilite edilemeyen köpeklerin uyutulmasını öngören yasanın ardından Erzurum'da harekete geçildi.

Gerekli çalışmalar kısa sürede hayata geçirildi, barınaklar tamamlandı ve köpeklerin sokaklardan toplanmasına başlandı.

Çiftçi, 6 Kasım 2025'te şehrin tamamen başıboş sokak köpeklerinden temizlendiğini duyurmak üzere kameraların karşısına geçti.

ERZURUM'DA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ BIRAKMADI

Çiftçi, yaptığı açıklamada "Dün itibarıyla bizdeki rakamlara göre; ilimizde, ilçemizde, sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız." dedi.

Yapılan bu açıklama, başıboş sokak köpeklerine onlarca kurban veren Türk halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şimdi Çiftçi'nin aynı başarıyı Türkiye genelinde hayata geçirmesi, en büyük beklentilerden biri oldu.