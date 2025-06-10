Yeni korumaya alınacak 7 alan belli oldu

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'de korunan alan oranını 2030'a kadar yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Doğal SİT alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, yaban hayatı geliştirme sahaları ve sulak alanlar, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli karbon yutak alanları olarak önemli rol oynuyor.

Bu kapsamda, yıllar içinde hız kazanan koruma çalışmaları sayesinde, 2011'de yüzde 6,22 olan korunan alan oranı, yüzde 13,30'a kadar yükseldi.

HEDEF

Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'nin "kara, iç sular ve deniz alanlarının en az yüzde 30'unun korunması" hedefine uygun olarak çalışmalarını yürüten Bakanlık, korunan alan oranını 2030'a kadar yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

60 FARKLI POTANSİYEL DOĞAL SİT ALANI ÇALIŞMASI

Bakanlık ayrıca geçen yıl başlattığı 60 farklı potansiyel doğal SİT alanına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

7 YENİ BÖLGE TESPİT EDİLDİ

Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sayısının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 7 yeni bölgenin tespitini ve raporlamasını tamamladı.

Bu alanların ilan edilmesiyle korunan alan oranının yüzde 13,30'dan yüzde 14,95'e yükselmesi öngörülüyor.

YENİ KORUMA ALTINA ALINACAK BÖLGELER

Yeni koruma altına alınacak bölgeler arasında yer alanlar:

1- Çanakkale-Balıkesir Kaz Dağları

2- Selçuk-Şirince

3- Bodrum Yarımadası

4- Sapanca Gölü, Adrasan

5- Kızılırmak Deltası

6- Cilo Buzul Dağları

AĞAÇLANDIRMAYLA KARBON YUTAK KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Bakanlık, Türkiye'nin "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi" doğrultusunda, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü 12 proje kapsamında son 2 yılda Hazine'ye ait yaklaşık 700 hektarlık alanı ağaçlandırdı. Bu sayede yılda yaklaşık 3 bin 400 ton karbon tutulumu sağlandı.

Ayrıca, Bakanlık, 10 bin 524 anıt ağacı ve 304 mağarayı tescilleyerek koruma altına aldı.