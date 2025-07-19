Yeni vize süreleri 2025: Kaç yıllık vize çıkar? İşte kademeli Schengen vizesi

Vize sorunu yaşayanlara müjde...

Türk vatandaşlarının vize randevusu bulması bir yana, ret oranı da oldukça can sıkıcı olabiliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vizesi başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına yönelik uzun süreli ve çok girişli vize kolaylığını duyurdu.

Yeni uygulamadan geçmişte Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara uygun şekilde kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları yararlanabilecek.

Uygulama, Avrupa’daki 25 Schengen ülkesini kapsayacak.

Peki; yeni vize süreleri ne kadar, kaç gün olacak? İşte Schengen'de yeni dönem...

YENİ SCHENGEN VİZESİ SÜRELERİ 2025

Avrupa Komisyonu'nun kararına göre vize şartları ve süreleri şu şekilde olacak:

Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek

6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla, 1 yıllık vize verilecek

Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize verilecek

Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara 5 yıllık çok girişli vize verilecek.

Bununla birlikte vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak ve vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.