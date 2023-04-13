Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Bunlar yedili masa değil, yedili maşa Erbakan, "Böyle bir masanın iktidara gelmesine vesile olursanız bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?" diye sordu.

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masaya sert sözlerle yüklendi.

Partisinin Ankara ATO Congresium'da düzenlenen milletvekili adayları ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısında konuşan Erbakan, ortak listeye dikkati çekti.

"Bunlar yedili masa değil, adeta yedili maşa olmuşlar"

Kendilerini muhafazakar olarak nitelendiren partilerin de Millet İttifakı'nda yer aldığını ve CHP listelerinden seçime gireceğini hatırlatan Erbakan, şöyle dedi:

Bu 4 parti, bu kararı (ortak liste) almadan sadece bir gün önce terör örgütünün elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün kanalına verdiği röportajda, yedili masaya akıl veriyor ve seçimlere ortak listeyle girmeleri gerektiğini ifade ediyor. Bu ortak liste tavsiyesi yapıldıktan hemen sonraki gün bu 4 parti, CHP listelerinden seçime gireceklerini deklare ediyor.



Böyle bir masanın, böyle bir zihniyetin iktidara gelmesine vesile olursanız bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Nasıl bir ittifakla, nasıl bir blokla karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz. Bunlar yedili masa değil, adeta yedili maşa olmuşlar. Kimin maşası?



PKK'nın, Fetullah Gülen örgütünün, dış güçlerin maşası. İnşallah aziz milletimiz, ferasetiyle davranacak ve 14 Mayıs seçimlerinde, bu yedili maşalara hak ettikleri dersi sandıkta en güzel şekilde verecek.

"Kilit parti haline geldik"

Partisinin, Meclis'e girmeden milletin sorunlarına çözümler üreten ve 14 Mayıs seçimlerinin sonucunu etkileyecek "kilit parti" haline geldiğini belirten Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararlarının tamamıyla ilkeler ve prensipler üzerine inşa edildiğini söyledi.

"Cumhur İttifakı'nda yer alma kararını aldık"

Fatih Erbakan, ittifaka katılmalarının sebeplerinden birinin de Millet İttifakı'nın, Türkiye'ye yönelik hedefleri olduğunu dile getirerek, "Yedili kaos ittifakına, yedili karanlık ittifaka geçit vermemek adına Cumhur İttifakı'nda yer alma kararını aldık." ifadesini kullandı.

"PKK'nın yöneticileri, yedili masanın cumhurbaşkanı adayına oy istiyorlar"

Millet İttifakı'ndaki partilerin din eğitimi, başörtüsü, özgürlüklerle ilgili vaatlerine değinen Erbakan, şöyle konuştu:

Bebek katili terör örgütü PKK'nın yöneticileri, her gün yayımladıkları videolarda, yedili masanın cumhurbaşkanı adayına oy istiyorlar.



Böyle bir tablo karşısında biz ülkemizi, bu haldeki yedili masanın insafına terk etmemek için, bu zihniyete sahip bir yedili masanın Türkiye'de iktidar olmasına vesile olmamak için Cumhur İttifakı'nda yerimizi aldık.

"Milli Görüş'ü Meclis'e yeniden taşıyacağız"

Erbakan, partisinin 87 bölgede kendi aday ve logolarıyla seçime gireceğini anımsattı ve ekledi:

21 yıl aradan sonra Milli Görüş'ü Meclis'e yeniden taşıyacağız. Hayra motor, şerre fren olma fonksiyonumuzu Meclis'te çok daha güçlü şekilde ifa edeceğiz, yerine getireceğiz.

'Mücahit Erbakan' sloganıyla karşılandı

Erbakan, salona girişinde partililer tarafından "Mücahit Erbakan" ve "Erbakan'a sadakat şerefimizdir" sloganlarıyla karşılandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Adayların 46'sı kadın, 40'ı engelli

Yeniden Refah Partisi'nin, Türkiye genelinde 87 bölgede seçime girecek 600 milletvekilinin 46'sını kadın, 40'ını da engelli adaylar oluşturuyor.