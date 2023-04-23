Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Milletimiz, 14 Mayıs'ta gerekeni yapacaktır İstanbul'da temaslarda bulunan Erbakan, "Milletimiz, Cumhur İttifakı'nı seçimlerden zaferle çıkartacaktır" dedi. Erbakan, 'yedili masaya' geçit verilmemesi gerektiğini söyledi.

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmalarına İstanbul'da devam etti.

Erbakan, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti, sonrasında partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Erbakan'ın seçim çalışmaları

Milletvekili adayları ve parti yöneticileriyle Eyüpsultan'da vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek seçim gezisi yapan Erbakan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Milletimiz Cumhur İttifakı'nı seçimlerden zaferle çıkartacaktır"

Seçimlerden partisinin de dahil olduğu Cumhur İttifakı'nın galibiyetle çıkacağını belirten Erbakan, şöyle dedi:

Her geçen gün Cumhur İttifakı'na ve Yeniden Refah Partimize teveccüh artıyor. İnşallah milletimiz 14 Mayıs'ta gerekeni yapacaktır. Cumhur İttifakı'nı seçimlerden zaferle çıkartacaktır.

Erbakan, Eyüpsultan programının ardından babası eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

"Kendisini rahmetle, özlemle anıyoruz"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından partililerle bayramlaşan Fatih Erbakan, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Erbakan hocamıza ve ailemizden ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii kendileriyle birlikte bütün gazilerimize, şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mübarek Ramazan Bayramı vesilesiyle merhum Erbakan Hoca'mızın kabrinde teşkilatımızla bir bayramlaşma programını gerçekleştirdik.



Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Tabii kendisini rahmetle, özlemle anıyoruz. Hayır ediyoruz. Bizlerin de onun açmış olduğu yolda yürümemizi Cenab-ı Allah inşallah nasip etsin. Tabii ki bu vesileyle bütün İslam aleminin, aziz milletimizin, tüm izleyicilerin de mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Partisinin Zeytinburnu'ndaki seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nı eleştirdi.

"14 Mayıs'ta milletimiz yedili masaya geçit vermeyecektir"

Milli görüş prensiplerini uygulamak üzere 14 Mayıs'ta Yeniden Refah Partisi'ni meclise taşıyacaklarını anlatan Erbakan, şöyle devam etti: