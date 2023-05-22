Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz başarısızlığın nedenlerini sıraladı Seçimlerde en düşük oyu alan Yenilik Partisi'nin lideri Öztürk Yılmaz, yayınladığı videoda yaşadıkları başarısızlığın 3 nedeni olduğunu iddia etti. Yılmaz kendisine medya ambargosu ve itibar suikasti uygulandığını da öne sürdü.

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14 Mayıs milletvekilliği seçim sonuçları açısından bazılarını sevindirdiği gibi bazılarına da hayal kırıklığı yaşattı.

Bu isimlerden biri de seçimlerde en düşük oyu alan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz oldu.

Yılmaz, iddialı girdiği seçimde istediğini alamadı.

En düşük oyu alan parti oldu

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Yenilik Partisi, seçimde 11 bin 824 oy aldı. Partinin oy oranı da 0,02 oldu.

Böylelikle bu seçime katılan diğer partiler arasında en düşük oy oranı oldu.

Öztürk Yılmaz seçimlerin ardından neden sonuncu olduklarına dair bir video paylaştı.

Yılmaz paylaştığı videoda seçimdeki başarısızlıklarını 3 iddia ile dile getirdi.

Alınan seçim sonuçlarıyla ilgili 3 neden sıraladı: Bana medya yasağı ve itibar suikastleri uygulandı

Yılmaz konuyla ilgili şunları söyledi:

Değerli kardeşlerim 14 Mayıs seçimlerinde Yenilik Partisi olarak istediğimiz sonucu elde edemedik, üzgünüz gerekçelerimiz var. Birincisi kurultaydan sonra 5 ayımız vardı. Bu 5 ayın 4 ayı bana suikast düzenlendiği için hastanede geçti, moral motivasyonumuz düştüğü için çalışma yapılamadı. YSK 11 tane ilimizi oy pusulasından çıkardığı için vatandaşlarımız o illerde, Ankara ve İstanbul gibi illerde gidip Yenilik Partisi’ne oy kullanamadılar. Üçüncü gerekçemiz de maalesef adli sicillerinde bozukluk olan kardeşlerimizi değiştirmek istedik, yerlerine yenilerini koymak istediğimizde bazı engeller çıktı. Bütün bunlar üst üste geldi. Tabii medya yasağı, bana uygulanan operasyon itibar suikastleriyle birlikte hepsi birleşti. Her partiye kanallarda yer verdiler. Öztürk Yılmaz’a ne Erdoğan ne de Kılıçdaroğlu yer verdirdi. Biliyorum kulaklarımla duydum YSK’nın önünde.

Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskınla tanındı

2014 yılında Irak'ın Musul kentini ele geçiren DEAŞ, 11 Haziran'da Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda bulunan 49 kişiyi rehin aldı.

Rehineler arasında, dönemin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz da bulunuyordu.

Uzun süre rehin tutulan Öztürk Yılmaz ve konsolosluk personeli 20 Eylül 2014’te serbest bırakıldı.

Devam eden süreçte CHP'den milletvekili olan Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu ile de anlaşamadı.