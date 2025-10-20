Yıl sonu çeyrek tahmini değişti! ChatGPT söyledi: 2026 fiyatı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatandaşın güvenli limanı çeyrek altın, yeniden gündemin ilk sıralarında…

Ekim ayındaki yükselişin ardından 10 bin TL'yi geçen çeyrek altın, yatırımcıların radarına girdi.

"Bu artış devam eder mi, yoksa 2025’i bu seviyelerde mi kapatır?" sorusu piyasaların en sıcak konusu haline geldi.

Uzmanlar, yıl sonu ve 2026 için birbirinden farklı tahminler paylaşıyor.

Enflasyonun seyri, Merkez Bankası politikaları, Fed’in faiz adımları ve küresel ekonomik görünüm, altının yönünü belirleyecek ana faktörler arasında.

Biz de altın piyasasındaki güncel verileri ve uzman analizlerini ChatGPT'nin 2025-2026 dönemi öngörüleriyle birleştirdik.

YAPAY ZEKADAN ÇEYREK TAHMİNİ

ChatGPT ve piyasa verilerine göre, çeyrek altın 2025’in sonuna kadar 10.000 – 10.200 TL bandında dalgalanabilir.

Ekim 2025'teki sert yükseliş, yılın geri kalanında da altına olan talebin güçlü olacağını gösteriyor.

Gram altın ve döviz kuru hareketleri, çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

Enflasyonun seyri ve Merkez Bankası politikaları da kritik rol oynayacak.

ChatGPT öngörüsü: 2026’da çeyrek altın fiyatı 10.200 – 10.700 TL aralığında olabilir.

Editörün notu: Yatırım tavsiyesi değildir.