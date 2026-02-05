Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolarlık yardım: Çadır kent inşaatı başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştiriliyor.

Sağlanan ateşkes ardından da devam eden saldırılarla sivil halk katlediliyor.

ÇADIRLARDA KIŞI GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bölgede tek sorun İsrail ordusunun saldırıları değil.

Açlık, susuzluk, tıbbi yardım eksikliği, hijyen sorunları, barınma ihtiyacı ve daha birçokları...

İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, soğuğa dayanıksız basit çadırlarda kışı atlatmaya çalışıyor.

TÜRKİYE GAZZE'YE SESSİZ KALMIYOR

Türkiye ise bu duruma en başından beri gözlerini kapatmıyor.

Ülke genelinde vatandaşlar, ünlü isimler, siyasiler ve diğer kesimlerden insanlar, ellerinden geleni yapmaya çalışıyor, deyim yerindeyse ekmeğini bölüşüyor.

FİLİSTİNLİLERE YARDIM ELİ UZATTI

Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Yıldız Tilbe oldu.

Gazze'ye yaptığı yardımlarla dikkat çeken Yıldız Tilbe, Filistinlilere yeni bir yardım eli uzattı.

İKİ ÇADIR KENT İÇİN 300 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Tilbe, Gazze'de tam teşekküllü iki çadır kent kurulması amacıyla 300 bin dolar bağış yaptı.

Ayrıca Tilbe'nin, çadır kentlerdeki Filistinli ailelerin yemek ihtiyacını karşılamak üzere Gazze yararına konser düzenleyeceği de öğrenildi.

"HER ŞEY ALLAH RIZASI İÇİN OLSUN"

Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla bağışta bulunan Tilbe, "Her şey Allah rızası için olsun. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

ÇADIR KENTİN İNŞASINA BAŞLANDI

Yıldız Tilbe adına yapılacak çadır kentin kurulumu ise başladı.

Tilbe’nin destek ulaştırmaya devam edeceği öğrenildi.

"RAMAZAN İLE BİRLİKTE ÇADIRLARDAKİ FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE İFTARLARI VERİLECEK"

Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hızlıca molozların kaldırıldığını göstererek şu notu yazdı:

"Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah’ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek."