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Haber Merkezi

Trafikte hem çevrenin hem de sürücülerin can güvenliğini korumak için gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sürüyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 5 ayında ve son 1 haftada gerçekleştirilen v özellikle motorlu, elektrikli bisikletli sürücülerin hedef alındığı denetimlerin raporunu yayınladı.

5 AYDA 475 BİN SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI

Rapora göre, 1 Ocak–21 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, koruma başlığı (kask) kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik 475 bin 976 işlem yapıldı.

"SADECE KASK TAKMAK YETMEZ"

Denetimlere ilişkin paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaskın sürücüler için önemin dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kask Takmayan 475 Bin 976 motosiklet/motorlu bisiklet Sürücüsüne İşlem Yapıldı.” 1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında Trafik Ekiplerimizce; Koruma başlığı (kask) kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri/yolcuları ile ilgili toplam 475 bin 976 adet işlem yapıldı.

Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerimizin ve yolcularımızın koruma başlığı kullanmaları; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında can kaybı ve yaralanma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Sadece kask takmak yetmez; Kaskın doğru ve kilitli şekilde kullanılması hayati önem taşır. Kask sadece bir ekipman değil; bir hayat kurtarıcısıdır. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim.

1 HAFTADA 3 MİLYON 617 BİN ARAÇ DENETLENDİ

TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 15-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında:

3 milyon 617 bin 99 araç denetlendi.

534 BİN SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 162 bin 726,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 725,

Emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 892,

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 93 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam: 534 bin 508 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."