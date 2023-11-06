Yılmaz Özdil'den Özgür Özel ve değişim yorumu: Ekip aynı ekip Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'deki kurultay sürecinden zaferle ayrılan 'değişimcileri' topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayanların aynısını Özel'e de yapacağını söyleyen Özdil, "Değişim denilen ekip 13 yıldır kaybeden ekip. Aralarında sadece Kılıçdaroğlu yok. Ekip aynı ekip" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

CHP içerisinde yaşanan değişim tartışmaları kurultay süreciyle son buldu.

'Değişim' isteyenlerin adayı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup ederek CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu.

Özel'in CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilmesinin ardından gazeteci Yılmaz Özdil'den, dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Bilindiği üzere Meral Akşener'in sert sözlerle altılı masadan ayrıldığı süreçte İyi Parti Lideri'ne verdiği destekle bilinen Özdil, en başından beri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan isimler arasındaydı.

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu karşıtlığı nedeniyle Sözcü gazetesindeki işine son verilen Özdil, bu kez de YouTube kanalı olan 'Kanalblabla'da CHP içerisinde yaşananlara değindi.

Kurultayın galibi değişimcilere sordu: CHP'nin oylarıyla Meclis'e siz soktunuz

Özdil, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği kurultaydan zaferle çıkan değişim ekibine "Babacan'ın, Davutoğlu'nun partilerini CHP seçmenlerinin oylarıyla Meclis'e sokan ekip değil miydi bu değişim ekibi?" diye sordu.

Özdil daha sonra Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP sıralarından milletvekili seçilmesine de gönderme yaptı.

Özdil, "Eski AK Partili Sadullah Ergin'i CHP'nin Ankara oylarıyla Meclis'e taşıyan ekip mi yapacak değişimi?" diye bir soru daha yöneltti.

CHP'nin medyayı parayla kiraladığını ve bunu CHP'nin kendisinin açıkladığını sözlerine ekleyen Özdil, tüm bu yapılanlar sırasında Özgür Özel için "CHP'nin politbürosunda değil miydi?" diyerek sitem etti.

Özgür Özel'e yönelik tepkisini sürdüren Özdil, yeni CHP Genel Başkanı'nın geçmişteki belediye başkan adaylığına dikkat çekti.

"Manisa’da bile karşılığı olmayan biri mi şimdi komple Türkiye’yi mi kazanacak"

Özdil, "Manisa Belediye Başkanlığı’na aday oldu kazanamadı. Bir daha aday oldu yine kazanamadı. Ya Manisa’da bile karşılığı olmayan biri mi şimdi komple Türkiye’yi mi kazanacak? Bu mudur değişim? Ben mesela kariyerimi ortaya koyarak guguk kuşu operasyonunu haykırdım. Ben bunu haykırırken Özgür Özel benim gibi düşünenleri linç ettirmiyor muydu? Kılıçdaroğlu’nu eleştirenlerin üstünü kazıyın ya AK Partili çıkar ya da trol çıkar demiyor muydu? Benim gibi Kılıçdaroğlu gitsin diyenlere AK Partili demiyor muydu? İşte Kılıçdaroğlu gitsin diyenlerin üstünü kazıdık Özgür Özel çıktı. Bu ikiyüzlü tavır mı değişim yapacak CHP’de?" sözleriyle isyan etti.

Özdil, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerin bu kez de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yanaşmaya çalışacağını da söyledi.

"Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar, Özgür Özel'i omuzlara alacaklar"

Özdil, "Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar, Özgür Özel'i omuzlara alacaklar. Ekrem İmamoğlu'nu yalamaya başlayacaklar. Kendilerinin İmamoğlu'na nasıl yakın olduğunu falan göstermeye başlayacaklar. Tiksineceksiniz." dedi.

Değişim iddiasının bir yalandan ibaret olduğunun da altını çizen Özdil, yeni ekibin yerel seçime kadar yalan söyleyeceğini ifade etti.

"Yine yalan söyleyecekler"

Bir kez daha umut dağıtılacağını ve yine aynı şeylerin yaşanacağını vurgulayan Yılmaz Özdil, "Büyük değişim oldu diyecekler. Yerel seçime kadar size yalan söyleyeme devam edecekler. Yüzde 60'la kazanacağız diyecekler. Para alıp Özgür Özel'i parlatacaklar. Siz umutlanacaksınız ama netice kaçınılmaz olacak. Çünkü değişim denilen ekip 13 yıldır kaybeden ekip. Aralarında sadece Kılıçdaroğlu yok. Ekip aynı ekip. Kimse darılmasın." şeklinde konuştu.