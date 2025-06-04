Yılmaz Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor

AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması ile trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.

YARGI PAKETİ TBMM'DE KABUL EDİLEREK YASALAŞTI

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hayırlı olmasını diledi.

"10. YARGI PAKETİYLE CEZASIZLIK ALGISININ KALDIRILMASI AMAÇLANIYOR"

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADALETİN YÜZYILI YAPACAĞIZ"