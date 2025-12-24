Fenerbahçe yönetimi: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp test numunesi verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Saran, verdiği testlerde saç örneğinde pozitif sonucun çıkmasının ardından bu akşam ikinci defa gözaltına alındı.

FENERBAHÇE KULÜBÜ YÖNETİCİLERİ SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

Sabah saatlerinde başkanımızın test sonuçları açıklandı. Ardından başkanımız daha bağımsız bir yerde yeniden test verdi ve kulübe döndü. Gün içerisinde ziyaretçileri oldu. Akşamüstü saatlerinde ise kulüp binasında gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri tarafından, şahsi ve kulüp avukatlarımız eşliğinde ilgili birime götürüldü. Süreci yakından takip ediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz. Hakikatin er ya da geç ortaya çıkacağına inancımız sonsuz.

Salar ayrıca taraftarlara verdikleri destek için teşekkür ederek, camianın sağduyulu davranmasının önemine dikkat çekti.

"YALANCI POZİTİF İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu ise test sonuçlarına ilişkin teknik detayları paylaştı:

Başkanımız, hayatında böyle bir maddeyi ne gördüğünü ne de kullandığını açıkça ifade etti. Yaşam biçimi ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına yaptığı çalışmalar ortadadır.



Elimizdeki rapora göre idrar, kan ve tırnak testleri negatif; yalnızca saç testi pozitif çıktı. Tek bir pozitif sonuç, uzmanlar tarafından ‘yalancı pozitiflik’ olarak değerlendirilebilir. Kullanılan bazı ilaçlar, bitkisel ürünler, diş veya KBB operasyonlarında uygulanan lokal anesteziler bu duruma yol açabiliyor. Ayrıca temas ya da test ortamından kaynaklı teknik ihtimaller de söz konusu.

"TESTİN TEKRARINI İSTEYECEĞİZ"

Dr. Emanetoğlu, başkanın kendi talebiyle Adli Tıp’ta testin yenilenmesini istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Başkanımız, kullanmadığı ve hayatında görmediği bir maddeyle ilgili iddiayı net şekilde çürütmek için ilk uçakla buraya geldi. Adli Tıp’ta testin tekrarını talep etti. Biz de yönetim olarak bu sürecin takipçisiyiz.

"BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ"

Yönetim adına net bir duruş sergileyen Emanetoğlu, “Bu kadar ısrarla test yaptırmak isteyen birinin geçmişinde böyle bir durum olabileceğini düşünmüyoruz. Biz başkanımıza güveniyoruz” dedi.

Murat Salar, stadyum çevresinde toplanan taraftarlara da seslenerek şu çağrıyı yaptı: