Yılmaz Tunç: Antalya'daki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Türkiye güne Antalya'dan gelen üzücü haberler uyandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yolcu otobüsünün karıştığı feci kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Antalya’da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan açıklamada, kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü de bildirildi.

NE OLDU?

Sabah 10.39 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde feci bir kaza meydana geldi.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Kuzey Çevreyolu çok katlı kavşağına geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yan yatarak yolda bir süre sürüklenen otobüs bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Devrilen otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu kalırken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza yerine, gelen ekipler araç içerisinde ve altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kaza yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin incelemelerde bulundu