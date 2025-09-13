Yılmaz Tunç: CHP Genel Merkezi bir yalan merkezine dönüştü

Siyaset gündemini meşgul edecek açıklamalar...

AK Parti Balıkesir teşkilatının organize ettiği Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Balıkesir'e gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİMİZ ZOR DURUMDA KALDIĞIMIZDA YOLUMUZU AÇTI"

Bakan Tunç, "Biz istiyoruz ki Türkiye, dünyaya damga vursun. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olsun. 23 yılda biz Türkiye'nin 81 vilayetinde eser siyaseti yapan iktidarın mensuplarıyız. Hayal dahi edilemeyen çalışmalara imza attık. Dünya projesi dediğimiz eserleri Türkiye'ye kazandırdık. Türkiye'nin altyapısı ile, yolları ile, üniversiteleri ile, barajları ile, enerji hamleleri ile ve milli savunma hamleleri ile çok büyük mesafeler aldık. Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çalıştık. Şer güçler boş durmadılar.

Bu süreçte kapatma davaları ile karşı karşıya kaldık, masa başında emniyet - yargı-darbe girişimleri ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına giden yolları birer birer döşemeye devam ettiler. 15 Temmuz'da da karanlık geceyi milletimize yaşatan hainler oldu. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile ilk kez Türkiye'de darbeye karşı darbe yapıldı. Milletimiz zor durumda kaldığımızda hep bizim yolumuzu açtı, anayasa değişiklikleri ile 12 Eylüller yaşanmasın diye reformlara imza attık." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE 2 TRİLYON DOLAR KAYBIMIZ OLDU"

Bakan Tunç, sözlerinin devamında terörü gündemine aldı.

Tunç, şunları kaydetti:

Türkiye yüzyılını inşa edebilmek için Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması çok önemli. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilmek için gayret gösteriyoruz. 41 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 2 trilyon dolar ekonomik kaybımız oldu. Bu olmasaydı bugün milletimizin refahı kat kat fazla olacaktı. 23 yılda Türkiye'nin kazandığı eserleri belki 40 yıl önce kazanmış olacaktı. Şehitler verdik. 50 bine yakın insanımızı teröre şehit verdik. Teröre zemin hazırlayan, onların mazereti olan konuları ortadan kaldırdık.



Canlarını feda etti güvenlik güçlerimiz, sağlık memurlarımız, doktorlarımız, öğretmenlerimiz.. Büyük acılar yaşadık. Türkiye'nin terörden arınması için büyük mücadele veriyoruz. Bir yandan güvenlik bakımından mücadele ile son 1 yıla geldiğimizde ise son 1000 yıllık kardeşliğe vurulan hançeri çıkartmanın vakti geldi.

"BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmenin vakti geldi. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey'in açıklamaları sonrası terör örgütünün kendini feshetmesi ile birlikte önemli mesafeler alındı. Temennimiz bu sürecin kalıcı olması, çünkü bu millet barışın kalıcı olmasını istiyor.



Şehit Ailelerini üzecek hiçbir adım atılmayacak. Bir pazarlık söz konusu olamaz, bu bir al-ver süreci değildir. Terörsüz Türkiye'nin kalıcı olması, milletin huzurlu bir geleceğe adım atması noktasında çabamız var.

"CHP BİR YALAN MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ"