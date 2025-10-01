Yılmaz Tunç: Cumhuriyet Halk Partisi yanlış bir yol izliyor

CHP'ye yargı uyarısı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TGRT Haber canlı yayınında yeni yasama dönemi ve gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Meclis törenine katılmamasını değerlendiren Bakan Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi millet tarafından hiçbir zaman iktidara getirilmiyor, tasvip edilmiyor. Niye? Çünkü milletten yüzde 52 oy almış, meşruiyetini milletten alan devletin başı, yürütmenin başı, cumhurbaşkanımıza karşı siz 'meşrutiyeti şuradan buradan alıyor' derseniz, bu çok büyük saygısızlıktır, bu demokrasiye de inanmamaktır.

Bugün Mecliste, parlamentoda hem sayın cumhurbaşkanımıza yönelik hem de Meclise yönelik bu şekildeki aldıkları karar Meclisi protesto etmektir. Dolayısıyla milletimiz en güzel cevabı zamanı geldiğinde onlara verecektir" dedi.

KURULTAY DAVASI

CHP'nin kurultay davasına değinen Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Bu yargıya başvuranlar kim? CHP'liler, CHP'nin delegeleri. Yani hem İstanbul İl Kongresi ile ilgili hem Ankara'daki genel merkez kongreleri ile ilgili, 38. Olağan Kongre'yle ilgili yapılan müracaatları kim yaptı? Yani bunu AK Partililer yapmadı ki, bunu cumhurbaşkanımız yapmadı ki. Bu başvuruları, bunları kendi delegeleri yaptı. Kendi belediye başkanları Hatay'dan geldi ve birtakım delegelerle bu başvuruları yaptılar. Ve yargı bu başvurular karşısında elbette ki davaya bakacak.



Yani 'Ben sizin işleminizi görmezden geleyim' mi diyecek? Yargının böyle bir yetkisi var mı? Ya bir suç duyurusunda bulunulduğunda, bir ihbarda bulunulduğunda cumhuriyet savcısının görevi, Ceza Muhakemesi Kanunu 160 açık: 'İhbar karşısında soruşturmayı derhal başlat' diyor.



Dolayısıyla yargı görevini yapıyor. Yargıyı rahat bırakın. Yargı bağımsız ve tarafsız bir şekilde kararını verir, soruşturmalarını yapar ve sonrasında da eğer varsa bir itirazınız zaten bir üst mahkemeye itiraz edebilirsiniz. Oraya da yeterli değilse istinaf, istinaf yeterli değilse Yargıtay. Tüm bu hak arama yolları sonuna kadar ülkemizde açık.

"CHP YANLIŞ BİR YOL İZLİYOR"

CHP'nin yargıya yönelik eleştirilerinin boyutunu aşarak tehditkâr cümleler kullanıldığını ifade eden Tunç, "İşte bugün cumhurbaşkanımıza yönelik protesto ve karalama siyaseti, Meclise yönelik, Meclise katılmama yönündeki kararları, yani devleti ayakta tutan, millete hizmet etmek için görevli olan bu organlara yönelik maalesef tavrını hep beraber görüyoruz. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi yanlış bir yol izliyor. Yargı süreçlerini sabırla beklemesi lazım. Özellikle bizim burada yargının ne karar vereceği ile ilgili açıklama yapmamız mümkün değil.

Dolayısıyla yürütülen soruşturma ve kovuşturmaları bir adli soruşturma değilmiş gibi kamuoyuna yansıtıp, birtakım manipülasyonlar yapma gayretindeler. Ve burada her şey milletimizin gözü önünde gerçekleşiyor. İddianameler, kararlar ortaya çıktığında milletimiz kimin ne yaptığını görecektir ve herkes savunmasını mahkemeler huzurunda yapabilecektir. Ve hep beraber sonucu beklemek gerekir" dedi.

"ÖNEMLİ DÜZENLEMELER 11. PAKETTE OLACAK"

11. yargı paketine ilişkin Bakan Tunç, "11. yargı paketiyle ilgili taslak çalışmalarımızı biz tamamladık. Uzun bir çalışma yaptık, uygulamadan gelen öneriler oldu.

Hakimlerimizden, savcılarımızdan, avukatlardan, vatandaşlarımızdan yine ortaya çıkan olaylar karşısında alınması gereken tedbirler bakımından bir taslak çalışmasını Meclis grubumuza arz ettik.

Onlar ayrıntılarını çalışacaklardır. Milletvekillerimiz konuyu tartışacak. Caydırıcılığı ortaya koyacak önemli düzenlemeler 11. pakette olacak" diye konuştu.