Yılmaz Tunç, İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasına ilişkin konuştu

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, dün ise casusluktan tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı.

Adalet Bakanlığı Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği'nin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'nın açılış programına katılan Tunç, konuşması sonrası İmamoğlu hakkında gelen soru hakkında şöyle konuştu;

"TESPİTLER YAPILIR"

"Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır.

"HEP BİRLİKTE TAKİP ETMEK GEREKİR"

Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir."