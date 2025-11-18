Yılmaz Tunç konuştu: İBB yargılamaları canlı yayınlanacak mı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin hem İmralı ziyareti hem de İBB yargılamaları hakkında konuşmasına ilişkin değerlendirmeler yapan Tunç, İBB yargılamalarının canlı yayınlanması için Meclis'i işaret etti.

Bahçeli'nin İBB duruşmalarının canlı yayınlanması için, "Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerden canlı yayın olarak gerçekleşmeli. Türk milleti olan biten varsa görmeli" şeklinde yaptığı çağrı hakkında da konuşan Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182. maddesi uyarınca duruşmaların herkese açık olduğunu ve aleni bir şekilde yapıldığını belirtti.

"MECLİS'İN TAKDİRİNDE OLAN BİR HUSUS"

Bakan Tunç, aynı kanunun 183. maddesinde duruşma salonlarında ses ve görüntü alınmasına yönelik bir yasak bulunduğunu hatırlattı. Mevcut mevzuata göre duruşmalarda fotoğraf veya video çekmenin mümkün olmadığını vurgulayan Adalet Bakanı, "Eğer bir değişiklik söz konusu olursa bu meclisimizin takdirinde olan bir husus. Tabii bu konuyu değerlendirecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir." diyerek, canlı yayın için yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR"

20 Kasım Çocuk hakları Sözleşmesi'nin yıl dönümü Çocuk hakları günü. Ondan 2 gün önce açılış programını gerçekleştirdik. Şu anda oturumlar devam ediyor. Biz açılış programını tamamladık.



Özellikle çocukların yargısal süreçlerde yıpranmaması için gerek suç mağduru çocukların gerekse suça sürüklenen çocukların suçtan korunması ve çocuk adalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi bakımından projeyi önemsiyoruz.



Bu anlamda; mevzuatımızda çocuklara yönelik çocuk hukuku, çocuk koruma kanunu başta olmak üzere çok sayıda düzenlemeler yaptık.



Hem suç mağduru çocukların suçtan korunması hem de çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini ortadan kaldırılması hem de suça sürüklenmişse suç işlemesi onların yargısal süreçlerde daha onarıcı ve koruyucu bir yaklaşımla ele alınması bakımından önemli bir proje olarak görüyoruz üç yıl devam edecek bu proje.



Avrupa Birliği projesi ve bu proje kapsamında geçtiğimiz yıllarda 2005 yılından itibaren çocuk koruma kanunla zaten Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke çocukların istismarın önlenmesine yönelik sözleşmelere de taraf bir ülke. Bu anlamda sözleşmelerin tümüne imza atan bir ülkeyiz. Bu projeyle beraber mevzuatın daha iyi uygulanması açısından önemli olarak görüyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ ÖNEMSİYORUZ"