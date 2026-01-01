Yılmaz Tunç, tarihi Gazze buluşmasına katıldı: İstanbul'daki bu çağrı dünyaya önemli bir mesaj

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana insanlık dramı yaşanıyor.

İsrail, abluka altına aldığı bölgede, gerçekleştirdiği saldırılarla Filistinlileri katletmeyi sürdürüyor.

İSTANBULLULAR, GAZZE İÇİN TEK YÜREK OLDU

Yaşanan zulme dünyadan tepkiler çoğalırken, Türkiye de sesini yükseltmeye devam ediyor.

İstanbullular yeni yılın ilk gününde, Gazze için Galata Köprüsü'nde bir araya geldi.

GAZZE'YE DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE BAKAN TUNÇ DA KATILDI

Yüz binlerin tek ses olduğu Gazze'ye destek yürüyüşünde dünyaya güçlü mesajlar veriliyor.

Yürüyüşe katılanlar arasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bulundu.

"2.5 YILDIR BM HUKUKU GÖZARDI EDİLDİ VE SOYKIRIM SUÇU İŞLENDİ"

Eyleme katılan 520 bin kişiye katılan Bakan Tunç, HaberTürk mikrofonlarına yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

İşlenen soykırım suçunu lanetleyerek, "İstanbul'da tarihi bir gün yaşanıyor" diyen Tunç, konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"İstanbul'da tarihi bir gün yaşanıyor. Ayasofya'dan geliyorum. Gerçekten bu soğuk havada İstanbullular insanlık ittifakı için Gazzeli çocuklar, kadınlar için dünyaya insanlık çağrısı yapıyorlar. 2.5 yıldır BM hukuku gözardı edildi ve soykırım suçu işlendi. Gazze'de yaşananlar bir asırlık bir mesele. Güvenlik Konseyi de kararlar aldı. Ancak maalesef İsrail bu kararlara uymadı."

"TÜRKİYE, DÜNYANIN BU SORUNA ÖNCÜLÜK ETTİ"

Uluslararası Adalet Divanı önemli bir davayı başlattı. İsrail'in soykırım suçu işlediğine yönelik alınan tedbir kararları hayata geçirilemedi. Yani uluslararası hukuk işletilemedi. Bu da uluslararası hukuka duyulan güvenin yitirilmesine neden oldu.



Batılı devletler İsrail'e destek verdiler, cesaretlendirdiler. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile birlikte BM'de, dünyanın bu soruna duyarlı olmasını anlattı. Öncülük etti.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULUNCAYA KADAR MÜCADELEYE DEVAM ETMELİYİZ"