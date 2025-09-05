Yılmaz Tunç: 'Terörsüz Türkiye' sürecini başarıya ulaştırmak zorundayız

Temaslarda bulunmak üzere geldiği Hakkari'de Valiliği ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve il protokolüyle bir araya geldi.

Kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra yürüyerek kent merkezindeki Ulu Cami'ye geçen Tunç, yol üzerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cuma namazının ardından Hakkari Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katılan Tunç, kentte bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZE HANÇER VURULDU"

Terörsüz Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı"nın inşa sürecini daha da hızlandıracağını vurgulayan Tunç, "Terör hem büyük maddi kayıplara hem de büyük acılara neden oldu. 2 trilyondan 3 trilyona varan bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldık. Eğer o maddi kayıp bu 41 yıllık dönem içinde gerçekleşmemiş olsaydı, o trilyonlar kaybedilmemiş olsaydı, bugün o kaynaklar ülkemizin refahı için harcanmış ve Türkiye'nin ekonomisi bugün kat kat daha büyümüş olacaktı.

10 yıllık bütçemize bedel bir bedeli maalesef teröre harcamak zorunda kaldık. Maddi kayıpların ötesinde en önemlisi binlerce insanımızı kaybettik. Bu ülke için faydalı olacak gençlerimiz maalesef dağlara çıkarıldı. Bin yıllık kardeşliğimize hançer vuruldu. İşte o hançerin çıkarıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Hep beraber bin yıllık kardeşliğimize vurulan hançerin çıkarılmasıyla birlik beraberliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DÖNEME ADIM ATTIK"

Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine kolay gelinmediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Geçen sene Ahlat'ta Sayın Cumhurbaşkanımız, 'İç cephemizi, birlik beraberliğimizi güçlendirelim, etrafımız ateş çemberi, savaşlar var. Ülkemiz bu savaşlardan olumsuz etkileniyor. Ekonomimizi güçlendirmenin, Türkiye'nin güçlü olmasının yolu, birlik beraberliği güçlendirmekten geçer.' demişti.



Geçen sene de söyledi, bu sene de. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı konuşmadan, o çağrıdan sonra İmralı'dan yapılan açıklamalar ve terör örgütünün fesih kararı ve silahları yakmasıyla yeni bir döneme adım attık.



Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda kurulan komisyonda milletvekillerimiz, milletimizin temsilcileri konuşuyorlar, görüşüyorlar, önümüzde atılacak adımlarla ilgili istişareler yapıyorlar. O istişareler neticesinde atılacak adımlar noktasında elbette ki birtakım tavsiyeler, kararlar olacak ve bu kararlar, tavsiyeler doğrultusunda da adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.

"HER BÖLGEYE EŞİT YATIRIM YAPACAĞIZ"

Bölge insanının bu konuda çok büyük mücadele verdiğinin altını çizen Tunç, buralara devletin yapmak istediği yatırımların engellendiğini, şantiyelerin basıldığını hatırlattı.

Tunç, 2002'de AK Parti'nin iktidarıyla Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını dile getirerek, "Ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. 'Hakkari'de de Bartın'da da üniversite olacak.' dedik. 'Hiçbir ayrım yapmadan, vatanımızın, 81 vilayetimizin her bölgesine eşit yatırım yapacağız, milletimizin ihtiyacını karşılayacağız ve milletimizin refahını artıracağız.' dedik ve büyük mücadele başladı." dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'de teröre zemin hazırlayan bütün unsurları ortadan kaldırıp "Terörsüz Türkiye" sürecine gelerek yeni bir döneme adım attıklarını anlatan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü: