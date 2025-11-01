Yılmaz Tunç'tan deprem davalarına ilişkin açıklama

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yargısal süreçleri devam ediyor...

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta Deprem Değerlendirme Noktası Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi, TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargısal süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNE KADAR TESLİM EDİLEN 300 BİNİ AŞKIN KONUT VAR"

Yargısal süreçlerin değerlendrilmesi bakımından toplantının önemine vurgu yapan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

6 Şubat depremlerinin ardından 2,5 yılı aşan bir süre geçti. Bu süre içerisinde özellikle şehirlerin yeniden inşası üzerine büyük bit gayret söz konusu. Çok büyük mesafeler alındı. Bugüne kadar teslim edilen 300 bini aşkın konut var. Sene sonuna kadar da 450 bin konut teslim edilecek. Şehirlerimiz yeniden ayağa kalkıyor. 53 bin canımızı kaybetmiştik, Kahramanmaraş'tayız buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu tür acılır bir daha yaşamamak için dua ediyoruz.

"DEPREM BÖLGESİNE HAKİM, SAVCI VE BİLİRKİŞİLERİ GÖNDERDİK"

Bu süreç içerisinde Adalet Bakanlığı olarak, özellikle depremin ilk anından itibaren yargısal süreçlerin aksamaması için önemli tedbirler almıştık, bütün kurumlarımızda olduğu gibi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bir koordinasyon içerisinde bütün bakanlıklarımız kendi görev alanlarına ilişkin önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Biz de tabii Adalet Bakanlığı olarak bölgeye hakim ve savcılar göndermiştik, bilirkişiler, adli tıp uzmanlarını göndermiştik. Onlar burada fedakarca bir çalışma yaparak, delillerin kaybolmadan yapılması, beton örneklerinin demir örneklerin alınması konusunda çalışmalara titizlikle sürdürmüşlerdi. Adaletin tecelli etmesinde o delilerin katkısı büyük.

"BÖLGEDE İDARİ YARGI SÜREÇLERİNİN HIZLANMASINI SAĞLADIK"

Gaziantep'te ilk değerlendirme toplantımız yapmıştık. Ortaya çıkan ortak görüşler kapsamında idari yargılama usulü kanununda düzenleme yapmak gerekti. Geçici bir madde düzenlemesi ile idari yargı süreçlerinin hızlanmasını sağladık. Bu da özellikle yıkım kararlarında ağır hasarlı tespiti kararlarında kaynaklanan ve şehirlerin yeniden inşa sürecini geciktirmeyi önleyecek bir takım hukuki mevzuat düzenlemeler yapılmıştı. O çerçevede çalışmalarımızı sürdürdük.

"11 VİLAYETİMİZİN MAHKEMELERİNDE OTORUMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bölgeye ilave mahkemeler kurmuştuk idari yargı ile ilgili ve hem istinat aşamasında yeni idareler kurdu. Hakim ve savcılarımızın buraya atamasını sağladık. Bugüne kadar aksamadan bu süreç yürüdü. Burada 11 vilayetimizin farklı mahkemelerinden üyelerle oturumlar gerçekleştirilecek.

"BUGÜN ÜÇ ANA KONUDA DEĞERLENDİRMELER YAPILDI"

Bugün gün boyunca üç ana konuda: Ceza, İdare ve Hukuk konusunda başlıklarla bu bölgede yargı mensuplarımız konuyu değerlendirecek. Karşılaştıkları problemleri ortaya koyacaklar, Tüm bunlar değerlendirilecek ve en sağlıklı sonuca ulaşabilmek bakımından rapor hazırlayacaklar.

BÖLGEDE KARARA BAĞLANAN VE DEVAM EDEN DAVALAR