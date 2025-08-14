Yılmaz Tunç'tan, Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Özgür Özel'in iddiaları yeni bir şey değil. CHP yalan iddiaların merkezi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dünden beri bir beklenti oluşturuldu. 'AK Parti çökecek' gibi saçma sapan ifadeler kullandı. Yalan üretme merkezine dönen CHP'den beyanlarını iletti. Yalan ve dezenformasyon peşindeler.

Özgür Özel yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Sorumlu bir genel başkan süreci beklemeli. Bu bir adli soruşturma değildir, siyasi soruşturmadır dedi. Yargı sürecinde ak koyun kara koyun ortaya çıkacak.

Yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Yalan ve dezenformasyonun peşindeler. Sorumlu bir genel başkanın süreci beklemesi gerekir. İddiaları araştırmak cumhuriyet başsavcısının işidir. CHP Genel Başkanı'nın maalesef tutarlılık göremiyoruz, onu tutarlı olmaya davet ediyoruz."

