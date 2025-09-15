Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) tercih başvurularının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları da tamamlandı.

Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından tercih başvurusunda bulunan ancak yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci gündemdeki yerini aldı.

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından kayıt işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanların duyurulması bekleniyor. Peki, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Üniversitelere ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS ek yerleştirme başvuru süreci kılavuzun yayımlanması ile başlıyor. Ancak ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı.

Kayıt sürecinin tamamen noktalanması ardından boş kalan kontenjanlar da belli oldu. Buna göre ÖSYM'nin 15-19 Eylül haftasın içerisinde süreci başlatması ön görülüyor.