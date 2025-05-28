Yolsuzluktan tutuklanan Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme....

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olarak bilinen ve birçok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz, 11 Nisan'da tutuklandı.

Yaklaşık 20 gün süren tutukluğu sonrası Beyaz, dikkat çeken bir karar aldı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Seyfi Beyaz, yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlandı.

Beyaz'ın da soruşturma kapsamında ifade vermesinin ardından ev hapsi şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.

"5 MİLYON DOLAR RÜŞVET İSTENDİ"

Beyaz, itirafçı olarak verdiği ifadesinde, Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezi projesi için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürdü.

Bu talebin, Bakırköy Belediyesi İmar'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Süleyman Atik tarafından iletildiğini belirtti.

Beyaz, bu durumu CİMER'e bildirdiğini ifade etti.

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SOYTEKİN'E İŞARET ETTİ

Ayrıca, İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Beyaz, Soytekin ile resmi bir ortaklıkları olmadığını ancak şirketine ait üç projenin kaba inşaatlarının Soytekin tarafından yapıldığını belirtti. Beylikdüzü'ndeki Teras Park AVM projesinin de kaba inşaatının Soytekin tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

İTİRAFÇI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Beyaz'ın da ifade vermesinin ardından itirafçı sayısı 5'e yükseldi.

Daha önce de yolsuzluk soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan Murat Abbas, Ertan Yıldız, Ahmet Çiçek ve Noyan Kırmızıgül, hakimlik ifadelerinden kısa süre önce etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

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SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapılmıştı.

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşılmıştı.

Soruşturmada şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen, suç tarihinde İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı olan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanmıştı.

Gözaltında bulunan 20 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.