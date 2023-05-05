Yücel Arzen'in bestelediği 'Hürriyet Çağrısı' eseri en beğenilen marşlar arasında yer aldı Müzisyen ve besteci Yücel Arzen'in hazırladığı "Hürriyet Çağrısı" eseri, Fazıl Say'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı "100. Yıl Marşı" ile karşılaştırıldı. Arzen'in eseri, sosyal medyada en çok beğenilen eserler arasında yer aldı.

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Seçim döneminde yayınlanan veya tekrar gündem olan müzikler, halkın dilinde olmayı sürdürüyor.

Ünlü piyanist Fazıl Say, Cumhuriyet'in 100. yılı için marş bestelemişti.

'100. Yıl Marşı' ismini verdiği eserini yayınlayan Fazıl Say, günlerdir gündemde yer almayı başardı.

"Bir gün hep beraber söylemek umuduyla"

Eseri yayınlayan Say, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle.

'Hürriyet Çağrısı' eseriyle karşılaştırıldı

Fazıl Say'ın yayınladığı '100. Yıl Marşı', Yücel Arzen'in 2021 yılında 15 Temmuz destanına ithafen paylaştığı 'Hürriyet Çağrısı' eseriyle karşılaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nin desteğiyle hazırlanan eserin klibi, Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekildi.

"Korkmuyoruz"

o dönemde açıklamalarda bulunan Arzen, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında, Türk gençleriyle İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'a, "Korkmuyoruz" cevabı verdiklerini ve "korkmuyoruz" diye başlayan bir hürriyet çağrısını seslendirdiklerini ifade etti.

Arzen'in eseri daha çok beğenildi

Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alan Yücel Arzen'in eseri, Fazıl Say'ın "100. Yıl Marşı"na karşılık en çok beğenilenler arasında yer aldı.