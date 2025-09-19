Yunan bakandan küstah sözler: Kudüs bir Yahudi şehridir

Tüm dünyanın önünde Gazze'de İsrail ordusunun katliamı sürüyor.

65 binden fazla sivil Gazzelinin katledildiği saldırılar gece gündüz devam ederken bölgede açlık ve temel yaşam malzemesi sıkıntısı yaşanıyor.

Küresel tepkilerin çığ gibi büyüdüğü şu sıralarda İsrail'in soykırımı durdurması için baskı artarken bir yandan da katil İsrail yöneticileri ile benzer dünya görüşüne sahip Batı dünyası figürleri, küstah destek açıklamaları yapıyor.

YUNAN BAKAN İSRAİL'E DESTEK VERDİ

Bu kapsamda İsrail katliamlarına son destek Yunanistan'dan geldi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, 3 semavi din olan İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarının kutsal saydığı Kudüs'ün bir Yahudi şehri olduğunu savundu.

İsrail'in Türkiye ile düşman olduğunu kendileri için ise kilit bir müttefik olduğunu belirten Yunan bakan, şunları söyledi:

"KUDÜS YAHUDİ ŞEHRİDİR"

"Erdoğan, Kudüs'ün Araplara ait olduğunu her gün söylüyor. Netanyahu ise ona, Kudüs'ün Yahudi şehri olduğunu söylüyor.

Kudüs gerçekten de bir Yahudi şehridir. Şehri Yahudiler kurdu, şehir onların kutsal şehri. Tarihsel gerçekleri görmezden gelemeyiz.

İsrail bizim kilit bir müttefikimiz, Türkiye’nin ise düşmanıdır. Gelecekteki krizlerde İsrail’in desteğine güvenebiliriz.

Eğer şimdi İsrail’in yanında olursak, gelecekte bize ne lazım olursa olsun, onlar da bizim yanımızda olacaktır."

Yunan Bakan Georgiadis'in bu sözleri, Türkiye kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.