Yunan komutandan Eurofighter yorumu: Korkarım işin içinde KAAN da var

Türkiye ile İngiltere arasındaki Eurofighter Typhoon anlaşması Yunanistan gündemindeki yerini koruyor.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden emekli Koramiral Athanasios Papanikolaou, SKAİ TV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon alımına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"SAHİP OLDUĞUMUZ RAFALE'LERDEN DAHA İYİ"

Türkiye'nin alacağı uçakların versiyonunun önemine dikkat çeken Papanikolaou, "Eğer Tranche 5'i alırsa bizimkilerden, sahip olduğumuz Rafale'lerden daha iyidir. Eğer Tranche 4'ü alırsa bizim Rafale'lerimizle yaklaşık olarak aynı seviyededir" ifadelerini kullandı.

Bu uçakların 2030 civarında geleceğini ve o zamana kadar Yunanistan'ın da F-35'leri almış olacağını belirten Papanikolaou, asıl sürprizin Katar ve Umman'dan gelecek 24 uçak olduğunu söyledi.

Papanikolaou, "Elbette bu öngöremediğimiz ve bu konularla ilgilenen hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir şeydi. Çünkü her türlü mantığın ötesindeydi" diye konuştu.

Katar'ın bu uçakları satmak yerine 'Türkiye'ye veriyor olabileceğini ima eden Papanikolaou, "Türkiye'nin Katar'ı desteklediğini ve orada üssü olduğunu çok iyi biliyoruz. İlişkileri mükemmel. Esasen onlara neredeyse yepyeni uçaklar veriyor, değil mi? Üç yıllık" derken Katar'dan gelecek uçakların Meteor füzelerine sahip olduğunu ve bunların Yunanistan, F-35'leri alana kadar durumu dengeleyeceğini sözlerine ekledi.

"KORKARIM Kİ KAAN İÇİN MOTOR İŞBİRLİĞİ DE VARDIR"

Papanikolaou, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter için belirlenen 8 milyar sterlinlik (yaklaşık 9-10 milyar euro) bedelin çok yüksek olduğunu ve bunun üzerinde durulması gerektiğini vurguladı, bu miktarın normalin çok üzerinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

8 milyar sterlin... 20 Eurofighter için çok fazla. Diyelim ki 400 Meteor için söz ettiler. Eğer 400 Meteor alırlarsa bu muazzam sayıda füzedir ve muazzam bir güçtür. Korkarım ki iş birlikleri yapılmış olabilir, çünkü stratejik iş birliğinden bahsettiler. Eh, daha ileri bir iş birliği ve henüz bilmediğimiz, Türkiye'yi destekleyecek başka bazı silahlar da var belki orada. Belki Eurofighter'ların motorlarını KAAN için kullanacaklar. Belki böyle bir iş birliği de vardır. Çünkü miktar çok büyük.

"AVRUPA ÜLKELERİ HİÇBİR ZAMAN YUNANİSTAN'I SEÇMEDİ"

Papanikolaou, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın anlaşmayla ilgili, "Havacılık endüstrisinde çalışan 20 bin işçiyi de kurtardım" şeklindeki açıklamasına da atıf yaptı.

Avrupa'daki büyük ülkelerin ekonomik çıkarları söz konusu olduğunda daima Türkiye'yi tercih ettiğini savunan Papanikolaou, "Bu ülkeler, yani Avrupa ülkeleri, büyük ülkeler ekonomik çıkarları söz konusu olduğunda Yunanistan'ı mı yoksa ekonomik çıkarlarını mı seçecekleri durumda hiçbir zaman Yunanistan'ı seçmediler. Aynı şeyi bu şekilde de gösteriyor hem İngiltere, hem de Almanya. Zaten bunu sadece şimdi değil, geçmişte Türkiye'ye verdiği tanklar ve denizaltılarla da göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'YE DEĞİL BİZE BASKI UYGULAYACAKLAR"

Papanikolaou, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in Ankara ziyaretine de değindi.

Bazılarının Merz'in Türkiye'ye baskı uygulamasını beklediğini ancak kendisinin bunu görmediğini belirten Papanikolaou, "Türkiye, güçlü bir ordusu olduğu ve Avrupa'da Rusya'dan gelen bir tehdit olduğu gerçeğini pazarlık ediyormuş gibi yapıyor. Almanlar da buna atıfta bulunuyor" dedi.

Papanikolaou, "Bundan sonra Yunanistan üzerinde bu kadar gerekli olan müttefikleri Türkiye'ye sahip olmak için baskı uygulanacağı kesindir, oysa ki Türkiye'ye baskı uygulanmalıydı. Bize baskı uygulayacaklar ve göreceğiz işler nasıl gelişecek. Zaten SAFE programında Türkiye var" ifadelerini kullandı.